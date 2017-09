Tunisie: «Les enfants manipulés par leurs propres parents»

Mon idée est de créer un espace de sport et de loisirs pour les familles où parents et enfants peuvent faire du sport dans un même espace.

Ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup d'enfants sont manipulés par leurs parents qui voient en leur progéniture un projet de futur footballeur, même si l'enfant en question n'a pas forcément les qualités requises, voire l'envie de faire une carrière de footballeur professionnel.

Mais à force de pression de la part de leurs parents, bon nombre d'enfants finissent par croire qu'ils ont du potentiel pour devenir des footballeurs et que c'est forcément leur destinée.

J'ai constaté qu'il y a deux types d'enfants dans l'académie : il y a ceux qui sont là pour faire du football en tant que sport de loisir et ceux qui sont là parce que leurs parents en ont voulu ainsi, dans la perspective qu'ils percent un jour.

Or, ce qu'oublient les adultes, c'est qu'il ne faut jamais pousser un enfant à faire quelque chose contre son gré. Au contraire, il faut laisser son enfant s'épanouir et s'il a du talent, on s'en apercevra.

Personnellement, je n'entraîne pas à l'académie, mais tous les jours, je me rends sur place et j'observe les enfants s'entraîner. Tous les enfants débarquent à l'académie à l'âge de 7 ans. Certains d'entre eux n'ont pas joué au football auparavant.

Ce qui fait la différence entre un petit garçon et un autre, ce n'est pas le potentiel, mais plutôt le caractère. Je le dis par expérience. Quand j'ai commencé à jouer au football, bon nombre de mes camarades avaient un meilleur niveau que moi, mais ils n'ont pas percé, faute d'avoir du caractère.

Je n'étais peut-être pas un si grand joueur, mais j'avais du caractère, de l'ambition et une forte personnalité qui m'ont permis de faire carrière dans le football.

Pour revenir à notre sujet, si les académies fleurissent aujourd'hui, c'est parce que de nos jours, les enfants manquent d'espace de jeu dans leurs quartiers et que les parents, par mesure de sécurité et l'envie d'offrir à leur progéniture un espace de loisir à la fois sécurisé et confortable, choisissent de les inscrire dans une académie de football, ce qui n'est pas mal, à condition de les laisser s'épanouir et de prendre du plaisir à taper dans un ballon».