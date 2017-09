Tunisie: «Les académies privées ne respectent pas les cahiers des charges»

Notre but est que le secteur des académies privées s'organise et réponde aux standards internationaux.

Depuis quelque temps, nous avons tissé des liens avec ces académies et nous leur avons proposé de les accompagner dans leur mise à niveau afin qu'elles répondent aux règles les plus élémentaires qui régissent le fonctionnement d'une académie de football.

Et pour les enfants qui ne sont pas retenus dans la catégorie école, ils ont une chance de se racheter au collège. On emploie aussi un professeur d'éducation physique spécialisé en football qui opère au sein d'une cellule dite de développement.

Les instituteurs en question ont pour mission de détecter des talents en herbe et de constituer un noyau d'enfants âgés de 6 et 7 ans afin qu'ils intègrent les catégories écoles des centres de formation des clubs.

Or, le système de formation est beaucoup plus complexe que cela. Les centres et les académies publics sont régis par un système bien codifié, ce qui n'est pas le cas des académies privées qui ne respectent pas toutes les cahiers des charges.

