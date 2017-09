Tunisie: Unions précipitées et peu solides

Selon le psychologue Dr Imed Rekik, le nombre élevé de divorces serait dû essentiellement aux problèmes d'ordre économique et au manque de moyens financiers. Un rapport différent à l'argent et des difficultés financières peuvent avoir raison du couple.

Les conséquences dévastatrices ne tardent pas à surgir dans le couple, souligne le sociologue qui évoque, notamment, la violence morale et physique et les enfants tiraillés entre leurs parents ou qui assistent à des scènes de violence. Une exposition des enfants aux conflits a pour conséquence de faire des ravages sur leur équilibre psychologique notamment.

Cela donne des mariages précipités et des couples peu solides pour affronter leur vie sexuelle. « Les couples qui discutent de leurs envies sexuelles, des variations de leur désir et de leurs vulnérabilités peuvent surmonter leurs différences», révèle le Pr. Mansour Fekih. « La communication est essentielle pour entretenir une vie sexuelle saine ».

Dans ses interventions radiophoniques sur IFM, le Pr. Mansour Fekih explique que les critères ne sont pas les mêmes après et avant le mariage. La personne choisie ne correspond pas exactement à celle dont on rêve.

Les causes de divorces sont complexes mais, parmi les plus courants, le sociologue Taieb Taouili cite l'incompatibilité sexuelle en raison du manque d'éducation sexuelle qui conduit à des surprises, lors de la nuit de noces notamment.

