Tunisie: «Tous derrière la Tunisie»

Cette 2e édition de la Coupe du monde majeure rassemblera 24 nations et plus de 300 footballeurs et sera l'occasion pour le mini-foot de démontrer son universalité et sa capacité à proposer un spectacle sportif, touristique, culturel et festif de qualité.

Pour cette édition 2017, Nabeu, avec son stade nouvellement construit pour cette joute, affiche déjà complet pour cette Coupe du monde. «Cette 2e édition promet donc déjà d'être un succès populaire avec l'ensemble des joueurs tunisiens mobilisés autour de l'événement.

Ce Mondial et sa médiatisation permettront au mini-foot d'élargir sa notoriété auprès de l'ensemble des passionnés de sport en Tunisie. Nous serons donc derrière notre pays pour émerger dans ce Mondial», a souligné Achraf Ben Salha, président de la Ftmf.

Tunisie-Portugal en ouverture!

D'un point de vue sportif, l'équipe de Tunisie est entrée dans la ligne droite de sa préparation. A domicile, nos joueurs internationaux auront à cœur de suivre les pas de leurs aînés et de gravir les étapes jusqu'à la plus haute étape en dépit de la présence des USA, la Croatie, le Brésil et le Portugal.

«Nous sommes prêts pour négocier les étapes de cette Coupe du monde avec la conviction de bien représenter la Tunisie. Nous sommes persuadés que nos joueurs réponderont présent le jour J face au Portugal et qu'ils représenteront leur pays de la meilleure des manières», a souligné le sélectionneur national Mokhtar Tlili.

L'Equipe de Tunisie sera dans le groupe F avec le Portugal, le Liban et la Libye.

«Nous sommes convaincus de la réussite de ce Mondial à Nabeul ainsi que des retombées sportives, touristiques et médiatiques importantes que cet événement va générer à long terme sur le mini-foot tunisien et mondial.

J'espère que la tutelle versera le budget nécessaire pour pouvoir organiser ce Mondial dans de bonnes conditions. L'image de la Tunisie est en jeu», a conclu Achraf Ben Salha.