Tunisie: «Le premier à avoir lancé une académie privée»

La seconde ayant trait au suivi consacré aux jeunes dans les clubs civils et qui reste, à mon avis, le maillon faible qui a beaucoup affecté, faute de bons encadreurs, leur progression pour passer à un palier supérieur dans leur carrière, ce qui explique entre-autres le nombre limité des joueurs qui réussissent à passer cette phase transitoire avec beaucoup de succès et, de surcroît, aspirer à une carrière internationale qui laisse les portes ouvertes pour une expérience professionnelle à l'étranger».

Notre travail ne se limite pas seulement aux séances quotidiennes effectuées suivant un programme bien élaboré, mais il dépasse souvent les frontières à travers un bon nombre de stages effectués à l'étranger chaque année et notamment à Milan, Barcelone, Venise, Genève et Lyon où le premier responsable Sidney Gouvou m'a personnellement félicité du bon travail déjà accompli à la tête de mon académie.

