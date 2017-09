Tunisie: Que sont-ils devenus ?

Ne pas former les footballeurs de demain, mais les adultes de demain. C'est-à-dire des jeunes qui auront pratiqué un sport à haut niveau, mais reçu aussi un bagage scolaire et humain assez solide pour faire autre chose que footballeur.

Et même ceux qui auront suivi entièrement la formation ne deviendront pas tous footballeurs professionnels : en moyenne, un sur cinq, pour ne pas dire encore plus, jouera en première division.

Mais entre illusion et réalité, c'est souvent l'espoir qui s'évanouit. Pourtant, il se peut qu'il montre déjà une grande habileté avec le ballon. Mais, arrivé en stade final, après quatre années d'académie, il comprend qu'il ne serait jamais un professionnel. Pire, d'autres carrières ne s'ouvrent plus à lui : entraîneur, accompagnateur, rien aussi de tout cela...

Pourtant, le "fleuron" de ce genre de formation, sorti de terre ces dernières années, est en train de pousser un peu partout, dans la capitale, à l'intérieur du pays, les quartiers populaires, les quartiers huppés. Quand il intègre une académie, un jeune joueur a le rêve farouche, quoique peu original, de finir dans un grand club. Ici et là, on « vend » l'utopie.

