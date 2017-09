Tunisie: Un nouvel élan pour la saison 2017/2018

L'Académie est un milieu socio-éducatif et un réservoir de détection de jeunes talents pour le club dans une perspective d'éveil, d'apprentissage et d'initiation du FB sur des bases d'entraînement scientifiques et modernes en vue de les injecter dans les catégories supérieures : écoles de FB, minimes, cadets, ...

Pour la saison actuelle, tous les joueurs appartenant aux catégories des écoles, minimes, cadets et juniors sont le produit de l'Académie du CSS. Nous visons pour les prochaines saisons l'autosuffisance de toutes les catégories, ainsi nous exclurons graduellement le recrutement au niveau des jeunes.

Cotisation mensuelle/inscription

Une majoration de 5 dinars a été nécessaire pour améliorer le budget de l'Académie et répondre aux besoins des élèves (cotisation mensuelle de 40 dinars).

A l'inscription, l'élève doit présenter, au chef du centre respectif, un acte de naissance, 2 photos, une copie de la CIN du père ou de la mère et obligatoirement un certificat médical d'aptitude à la pratique du FB.

Une attestation de formation est délivrée à l'élève-joueur lors de la cérémonie de clôture à la fin de la saison. Une unité informatique est installée pour collecter toutes les informations sur les élèves inscrits, le suivi technique et financier.

Location de terrains en tartan

Dans un souci d'améliorer la qualité et les conditions d'entraînement pour une meilleure formation, il a été décidé de louer neuf terrains en tartan pour les centres (Matar, 2-Mars, Sakiet-ezzit et Gremda).

Le centre du nouveau local (Raeid Béjaoui) est doté d'une infrastructure digne d'un club européen. Des cages de toutes dimensions sont mises à la disposition des entraînements des différentes catégories dont quatre rabattables uniques au centre des jeunes du CSS.

Equipement et matériel d'entraînement

Tous les centres sont dotés d'un magasin de matériels, qui est complété chaque saison par les besoins nécessaires au bon déroulement des séances d'entraînement (ballons, dossards, plots, cages,... ).

Un équipement unifié aux couleurs du CSS est mis à la disposition des parents d'élèves (maillots, short, survêtement, sac à dos,... ) pour des prix abordables.

Staff technique

Chaque chef de centre est responsable du choix de ses éducateurs collaborateurs, en tenant compte de leur niveau intellectuel, universitaire, leur diplôme d'entraîneurs de FB et leur qualité morale (2 jeunes filles font parties de l'effectif du centre du nouveau local), une expérience unique en Tunisie.

L'académie a ouvert ses portes aux nouveaux diplômés universitaires (spécialité FB) ainsi qu'aux stagiaires de l'Isseps.

Ces jeunes entraîneurs sont encadrés et subissent une formation continue lors de leur passage à l'académie. Ils auront l'occasion d'intégrer le staff des catégories des jeunes après quelques années d'expérience.

Assurance/scolarité

Tous les élèves inscrits sont assurés contre les accidents lors des entraînements par une assurance exclusive à l'Académie.

Un suivi permanent du niveau scolaire est pris au sérieux et une copie des résultats scolaires trimestriels doit être remise au chef du centre respectif. Le niveau intellectuel d'un jeune joueur est essentiel dans sa formation de base pour une meilleure assimilation des connaissances footballistiques.

Budget/sponsoring

L'autofinancement instauré depuis la saison 2008/2009 n'a pas connu de déficit, par contre un excédent significatif chaque saison a été obtenu. Pour améliorer encore ce budget, le staff administratif des jeunes sous la tutelle de M. Issam Mardassi a pu décrocher des sponsors rentables de certaines sociétés de la région de Sfax.

Nous les remercions chaleureusement. Ce budget permettra de couvrir toutes les dépenses prévisionnelles durant la saison en cours. Le club participe partiellement pour l'octroi des bus lors des déplacements de participation aux tournois en Tunisie ou à l'étranger et le logement dans les hôtels.

Sélection 2007/2008

Les benjamins des 4 centres sélectionnés et nés en 2007 et 2008 ont droit à une séance d'entraînement supplémentaire chaque jeudi après-midi à partir du mois d'octobre 2017.

Le programme établi leur permettra de créer une meilleure cohésion et d'avoir une valeur ajoutée dans le but de les préparer convenablement à l'école de FB pour la saison prochaine 2018/2019. Cette catégorie d'âge représente l'image de marque de l'Académie du CSS dans les tournois nationaux et internationaux.

Activités et tournois

Les élèves de l'Académie s'entraînent trois fois par semaine (vendredi/samedi à 15h00 et dimanche à 8h00). Des tournois inter-centres sont organisés périodiquement ainsi que des tournois nationaux à Sfax ou à l'extérieur sous la direction technique du club (déjà 5 participations en France :Tremblay et Roubaix).

Un tournoi national est organisé chaque saison au local du club à la mémoire de feu Alaya Sassi avec la participation des benjamins U10/U11 des clubs : EST, CA, ESS, CSHLif, CAB, ST, CSHammamet,... Des médailles, des coupes et des attestations de participation sont distribuées au nom des clubs.