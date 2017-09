Tchad: Donald Trump déclare les citoyens tchadiens indésirables aux Etats-Unis

Le décret présidentiel entre en vigueur le 19 octobre mais le texte ne précise rien de très concret. Il dit simplement que l'entrée sur le sol américain est « suspendue et limitée » et que cela concerne tous les types de visa.

Tout le monde sait notre engagement dans la lutte contre ces mouvements, qui ne sont pas au Tchad. Alors de là à nous mettre avec la Corée du Nord et le Venezuela, c'est quand même révoltant. J'espère que nos amis américains s'en rendront compte et retireront le Tchad de cette liste. »

Or Ndjamena « ne partage pas de manière adéquate les informations concernant la sécurité du public et le terrorisme », lit-on dans le texte. Ce décret présidentiel donne un délai de 50 jours pour respecter les critères édictés par Washington.

Copyright © 2017 Radio France Internationale.

