Sénégal: Entendre Al Amine...

J'ai écouté très attentivement le discours de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine à l'occasion de sa dernière Tabaski parmi nous. La vidéo, mise en ligne suite à son rappel à Allah Soubhanahou Wa Taala, mérite une oreille attentive.

Une écoute sereine et positive. Tant le message est chargé d'amour pour une Nation sénégalaise sans coutures. « Rassemblez-vous autour de ce qui peut nous réunir car ce qui nous unit dépasse de loin ce qui nous sépare », nous dit-il en substance. Il nous interpelle tous, s'adressant tout particulièrement à la classe politique qui est le moteur des divisions, sinon le catalyseur des passions qui y mènent.

Je nous conseille d'écouter et de méditer profondément, les propos de Serigne Abdoul Aziz Al Amine car, ils sonnent comme le testament d'un Saint homme, de dialogue et de consensus, qui aura consacré toute sa vie à construire des ponts et à gommer les frontières entre les différentes communautés.

Ce message bien compris devrait, si nos larmes sont sincères, jeter dans nos cœurs les graines de cette franche introspection, tant attendue et toujours différée. Notre petit pays a produit de grands hommes. Dans plusieurs domaines de la vie, des Sénégalais ont fait preuve de réussites individuelles appréciables. Des success stories de personnalités de tous horizons alimentent notre fierté nationale. Mais nous ne sommes pas encore parvenus à construire un collectif gagnant, à la hauteur de nos belles qualités individuelles reconnues par tous. À l'image, par exemple, de nos sportifs qui brillent individuellement sur tous les stades du monde et peinent, collectivement, à faire aboutir nos rêves...

Al Amine nous invite à corriger cette distorsion.

Nous devons, à sa mémoire et à celle de ses pieux prédécesseurs, de consentir un effort individuel et collectif de grande amplitude, pour construire une équipe nationale dans chacun des secteurs d'activités et à l'échelle de notre pays. C'est le seul prix à payer pour un Sénégal vraiment gagnant!

Le rappel à Dieu, en cette année 2017, de figures marquantes du Sénégal de ces cinquante dernières années est chargé de messages pour ceux qui savent lire entre les lignes: nos vies sur terre sont brèves. Il faut leur donner du sens. Il faut surtout savoir mesurer le temps qui passe et lui donner de l'utilité pour soi et pour son pays. Loin des glorioles éphémères et des bravades vaniteuses, il faut parfois chercher, dans l'humilité et les concessions, le levain d'un nouveau départ pour tous.

Le message de Serigne Abdoul Aziz Al Amine m'a profondément touché, pour ne pas dire bouleversé. J'ai eu le privilège de lui parler au téléphone pendant mon récent séjour à la Mecque. Je le dois à la compagnie de Khalifa Lô, son fils et fidèle compagnon, avec qui j'effectuais le pèlerinage. Je ne l'en remercierai jamais assez. Ne croyant plus au hasard depuis si longtemps, je garde pour moi les derniers mots soufflés au creux de mon oreille. Mais, je n'oublierai jamais son ardent désir de voir le Sénégal rassemblé, apaisé et tourné vers l'Essentiel: le bonheur pour tous ses enfants.

Qu'Allah exauce les prières de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine pour nous tous et accepte nos prières pour lui. Il continuera à vivre dans nos cœurs. Nos sincères condoléances à toute la famille de Seydi El Hadji Malick SY ainsi qu'au pays tout entier.