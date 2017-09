Afrique: Forum Africa 2017 - Les investisseurs africains à Charm el-Cheikh

Le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, veut tourner l'économie de son pays vers l'Afrique. C'est lors du sommet tripartite de 2015 que ce dernier a manifesté ses nouvelles ambitions africaines. Il présidera le Forum Africa 2017 prévu du 7 au 9 décembre à Charm el-Cheick en Egypte, en présence de ses pairs et des hommes d'affaires.

Plus de 1000 délégués y sont conviés pour discuter autour du commerce et des investissements africains sur le thème "promouvoir le commerce et les investissements en Afrique". Ce Forum sera l'occasion de " renforcer l'engagement de l'Égypte d'améliorer l'intégration économique et culturelle de l'Afrique et de stimuler les investissements dans l'une des régions du monde qui connaît une très forte croissance », indique une source.

Pour la ministre égyptienne des Investissements et de la coopération internationale, Sahar Nasr, il existe une véritable opportunité africaine fondée sur des réformes favorables aux affaires sur l'ensemble du continent.

" Ce Forum a pour objectif la promotion des investissements sur notre continent, en particulier les investissements transfrontaliers. En Égypte, nous avons entrepris un ambitieux programme de réformes économiques et amélioré le climat des affaires et la compétitivité " a-t-elle poursuivi. Avant d' ajouter : " ces efforts vont de pair avec notre volonté de jouer le rôle de passerelle stratégique entre l'Afrique et le reste du monde ".

Ce forum sera l'occasion pour l'Egypte, de présenter ses projets, notamment la construction d'une nouvelle capitale à 45 km du Caire plusieurs projets de zones économiques spéciales et de zones industrielles le long du Canal de Suez.

" l'Afrique et, en particulier, la région Comesa, continuent d'offrir quelques-uns des meilleurs retours sur investissement du monde". Une journée du forum sera consacrée aux jeunes entrepreneurs africains jeunesse africaine.