Guinée Equatoriale: Accord sur le gaz liquéfié

Au cours d'une audience, à New York, le 20 septembre 2017, le chef de l'Etat burkinabè, Roch Marc… Plus »

Les deux pays travailleront de façon étroite à la construction des infrastructures essentielles pour importer, stocker et transporter du GNL, mais aussi s'échangeront des données dans les efforts pour réaliser ce projet, poursuit le communiqué. L'accord offre également la possibilité à Malabo d'explorer et de développer des productions de pétrole et/ou de gaz au Burkina Faso.

L'accord, oblige les deux parties à négocier et à exécuter un contrat de vente et d'achat de GNL (SPA), ainsi qu'un accord d'utilisation de terminal (TUA) qui servira de base à leur première transaction de GNL.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.