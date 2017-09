Mali: Le PAM reçoit un don de 500 000 euros de l'Italie pour le programme des repas scolaires

Cette contribution en faveur de l'éducation encouragera l'accès et le maintien des enfants à l'école, notamment ceux issus des ménages les plus pauvres. Pour ces enfants, l'éducation est un espoir, qui permet de lutter contre les dérives extrémistes, le trafic humain et les mariages forcés.

« Ces repas représentent un filet de sécurité sociale vital qui contribue à la scolarisation des enfants ainsi qu'au renforcement du dialogue et de la cohésion sociale au sein des communautés fragilisées par les conflits et les chocs climatiques, » souligne la représentante.

En proie depuis 2012 à l'insécurité due au conflit armé dans le nord du pays et aux différentes violences intercommunautaires, le Mali est un des pays de la région les plus touchés par l'insécurité alimentaire.

Copyright © 2017 United Nations World Food Programme.

