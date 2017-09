Angola: Les généraux appelés à la responsabilité

Luanda — Le ministre angolais de la Défense par intérim, Salviano de Jesus Cequeira, a appeé lundi à Luanda, les officiers généraux des Forces Armées Angolaises (FAA) à plus de responsabilité face aux nouveaux défis.

Dans une cérémonie de remise de grades à 70 officiers généraux et amiraux de trois branches des FAA, notamment l'armée de terre, la Force aérienne et la marine de guerre, Salviano Cerqueira a dit que les attributions de ces généraux étaient grandes et pertinentes dans une dimension immédiate et formelle.

Il a reconnu les progrès obtenus à tous les niveaux sur la défense nationale, et ayant défendu pour les maintenir, « il a évoqué la nécessité de former et d'investir de plus en plus dans les officiers capables d'accomplir les missions.