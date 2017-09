Nigeria: L'épidémie de choléra met en danger les femmes enceintes, selon l'UNFPA

Une épidémie de choléra met gravement en danger les femmes enceintes au Nigéria, selon des responsables du Fonds des Nation Unies pour la population (UNFPA) qui se sont rendus sur place. Les Nations Unies et leurs partenaires ont lancé un appel urgent de 9,9 millions de dollars pour lutter contre l'épidémie.

L'épidémie frappe dans un contexte de violence politique provoquée par le groupe terroriste Boko Haram, qui a perturbé les systèmes de santé et d'assainissement et provoqué le déplacement de 1,7 million de personnes dans les régions du nord-est (Borno, Adamawa et Yobe). Beaucoup de déplacés vivent dans des camps ou des communautés d'accueil.

Dans ce contexte, une épidémie de choléra a éclaté en août dans l'Etat de Borno, menaçant d'autres communautés déjà touchées par la crise humanitaire. L'UNFPA estime que 3.346 cas ont été reportés depuis que l'épidémie a éclaté, et dénombre 53 décès.

D'origine fécale, la contamination par le bacille responsable du choléra se fait par voie orale (eau de boisson ou aliments souillés).

La diarrhée, symptôme principal du choléra, provoque une déshydratation rapide qui met particulièrement en danger les femmes enceintes. La forme majeure classique du choléra peut provoquer la mort en l'absence de traitement. Le décès peut subvenir en deux ou trois jours.

Les rôles traditionnels des femmes et des filles augmentent leur exposition au choléra, selon Sylvia Opinia, experte de l'UNFPA sur les questions de genre.

« Ce sont généralement les femmes et les filles qui s'occupent des membres de la famille malades, nettoient les latrines, achètent et manipulent de l'eau non traitée, préparent la nourriture pour la famille », a-t-elle expliqué.

« Le choléra pose un stress supplémentaire énorme sur le corps de la femme enceinte et sur le bébé à naître », a confirmé Homsuk Swomen, spécialiste de la santé reproductive de l'UNFPA à Maiduguri, au Nigéria. «

Des études montrent que les infections au choléra pendant la grossesse peuvent entraîner une perte soudaine du foetus, un accouchement prématuré, des enfants morts-nés, et une mortalité et une morbidité accrues, tant pour le bébé que pour la mère ».

L'UNFPA ajoute qu'en raison du conflit en cours, de nombreuses femmes enceintes souffrent de malnutrition, aggravant leur vulnérabilité au choléra une fois exposées.

Le docteur Mohammed Aminu Ghuluze, directeur des mesures médicales d'urgence au ministère de la Santé du Nigéria, a expliqué que les responsabilités domestiques des femmes et des filles diminuent leurs chances d'être touchées par les campagnes de sensibilisation contre le choléra. « Des efforts particuliers doivent être entrepris pour les inclure dans les efforts d'information », a-t-il indiqué.