Burkina Faso: Partis démissionnaires du CFOP - « Rejoindre la majorité ne serait pas un crime »

Un civil tué, et deux autres blessés, tous par balle. Cela s'est passé ce lundi 25 septembre… Plus »

Parti écologiste pour le développement nouveau (PEDN), Parti centriste pour la démocratie et le progrès(PCDP), Parti pour la démocratie et la Fédération (PDF/Laafi), Parti fasocrate (PF), Parti des patriotes panafricanistes (PPP) et Union des démocrates progressistes (UDP). Sauf à ceux qui sont des observateurs assidus du marigot politique burkinabè, les noms de ces partis politiques ne disent sans doute pas grand-chose.

Il entendait se prononcer sur le retour de Blaise Compaoré prôné par certains, une idée qui serait « une option politique inopportune, dangereuse et inacceptable ». Concernant leur avenir, ces partis, non alignés pour l'heure, n'excluent pas de rejoindre la majorité.

