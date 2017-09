Un civil tué, et deux autres blessés, tous par balle. Cela s'est passé ce lundi 25 septembre… Plus »

Elle est à sa 8e participation, enregistre sa première victoire et exhorte ses «sœurs» à ne pas abandonner la compétition et à toujours se battre, quels que soient les défis auxquels elles seront confrontées.

«On a assez parlé des problèmes de vélos. A chaque fois, nous sommes invitées à des compétitions, mais ils sont incapables de nous trouver des vélos en bon état. Si l'an prochain on ne nous trouve pas des bicyclettes en bon état, je ne viendrai pas. Je ne pourrai plus supporter cette honte-là», a dit entre deux sanglots Nadine Sorgho.

Sur 19 coureuses au départ, 10 ont franchi la ligne d'arrivée. Les neuf autres ont abandonné à cause de la mauvaise qualité de leurs montures. C'est le cas de la candidate de Tenkodogo qui a été obligée d'abandonner ses concurrentes après deux tours. Elle n'a pu contenir ses larmes et a éclaté en sanglots.

Les bicyclettes ordinaires ont parcouru 2 X 5 km et les vélos de course 2 X 10 km sur l'avenue de l'Entente, à Gounghin. La dernière course s'est achevée dans un torrent de larmes. En effet, certaines participantes ont été contraintes à l'abandon à cause du mauvais état de leur monture.

Le Groupe de travail CONFEJES pour la promotion de la participation des jeunes filles et des femmes aux activités de jeunesse et sport/Burkina Faso (GTCF) a organisé le 24 septembre 2017 la 11e édition du critérium féminin de cyclisme.

Copyright © 2017 L'Observateur Paalga. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.