Burkina Faso: Mise en œuvre des engagements du Président du Faso

Un civil tué, et deux autres blessés, tous par balle. Cela s'est passé ce lundi 25 septembre… Plus »

L'objectif, a expliqué M. Somé, est d'améliorer le taux de réalisation des engagements du chef de l'Etat, de déclencher le dialogue entre le Bureau de suivi et l'exécutif afin d'ajuster un certain nombre de mesures pour un meilleur taux de réalisation des engagements pris par le président Roch Marc Christian Kaboré.

La réussite de la mise en œuvre des engagements du Président du Faso passe par une meilleure responsabilisation des acteurs que sont le gouvernement et les collectivités territoriales en vue de l'appropriation de tout le contenu du Plan national de développement économique et social (PNDES). C'est l'une des recommandations du gouvernement, au sortir d'un séminaire dédié aux membres de l'exécutif, le lundi 25 septembre 2017 à Ouagadougou.

