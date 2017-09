Un civil tué, et deux autres blessés, tous par balle. Cela s'est passé ce lundi 25 septembre… Plus »

«Ecobank est connu en Afrique pour avoir su exploiter le téléphone mobile afin de permettre l'ouverture ultra-rapide de comptes bancaires, ainsi que des paiements et transferts immédiats à ses clients. Aujourd'hui, nous allons plus loin encore en donnant à nos clients la possibilité de retirer de l'argent à nos GAB à l'aide de leur téléphone.

Cependant, d'après le rapport de la GSMA intitulé L'économie du secteur mobile - Afrique subsaharienne 2017 , fin 2016, on comptait 420 millions d'abonnés mobiles uniques en Afrique subsaharienne. Cela représente près de 10 % du nombre total d'abonnés mobiles dans le monde, et ce chiffre devrait augmenter de manière exponentielle.

«Nous avons conçu cette solution de banque mobile rapide, pratique et innovante - les retraits sans carte Xpress Cash sur nos GAB et chez nos agents pour intégrer nos plates-formes numériques dans le mode de vie de nos clients et accroître l'adoption des solutions financières numériques chez les personnes bancarisées et non-bancarisées en Afrique.»

