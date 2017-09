Mali: Dette intérieure - Le Collectif des Fournisseurs de l'Etat exige le paiement de leur argent

Au-delà des mesures prises par la commission de validation des dossiers de la dette intérieure sur la base desquelles l'Etat a décidé de 4 milliards 49 millions de F CFA des dossiers validés, le Collectif des fournisseurs et operateurs (CFO) ne baisse pas les bras pour être « dans ses droits ».

Ainsi, le 19 septembre 2017, mécontents de cette décision du ministre de l'Economie et des Finances, les responsables de ce collectif ont projeté une marche pacifique qui débutera de la Bourse du Travail pour s'achever à la Primature. Il s'agira pour eux de plaider leur cause auprès du Premier ministre, Abdoulaye Ibrahim Maïga.

A la suite du refus de l'administration d'autoriser leur marche, ils ont organisé en lieu et place un sit-in à la Bourse du Travail.

Ils ont réclamé la démission du ministre de l'Economie et des Finances. Dans une banderole dressée à la Bourse du Travail on pouvait lire en effet « On en a marre ! Nous sommes fatigués ! Le Collectif des Fournisseurs et Opérateurs (CFO) réclame la démission pur et simple du ministre Boubou Cissé et Ben Bouyé Haidara ».

Pour rappel, le Collectif des Fournisseurs et Opérateurs réclame le payement de 80 milliards de francs CFA à l'Etat malien.

A côté de ce Collectif, « les fournisseurs de l'Etat qui remplissent les critères » sont en train de se frotter les mains. Puisque le ministère de l'Economie et des Finances a procédé depuis le lundi 4 septembre dernier au paiement de plus de 4 milliards francs CFA.