Mali: Rénovation du Marché Rose et des Halles aux légumes - Le président Ibrahim Boubacar Keïta lance les travaux

Selon lui, la direction régionale de la revue des marchés en partenariat avec les différentes associations assurant le relais entre les commerçants et la ville ont travaillé ensemble pour connaitre le nombre des personnes installées. « Nous sommes prêts à aller à un nombre de place important dans ce marché avec une organisation encore plus moderne » a-t-il indiqué.

Situé au cœur de la capitale malienne, ce marché a connu ces dernières années une série d'incendies ayant provoqué d'énormes pertes matérielles et financières. Ce que le chef de l'Etat a rappelé dans son allocution, après qu'il ait posé la première pierre de cet important édifice. Avec ce lancement des travaux de rénovation, il se réjouit de faire face aux multiples préoccupations des usagers du marché Rose et des Halles aux légumes.

Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta a lancé, vendredi après-midi à Bamako, les travaux de rénovation et d'extension du Marché Rose et des Halles aux légumes.

