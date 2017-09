Angola: Investiture du nouveau président João Lourenço

Et « le clan du président sortant ne semble pas avoir peur », selon le rappeur Luaty Beirao. La priorité de Joao Lourenço est donc d'ouvrir et de diversifier l'économie du pays, afin de l'affranchir de la dépendance au pétrole.

Avant de partir, le « camarade numéro 1 » a en plus pris soin de verouiller le pays. Durant l'été, il a fait adopter des lois pour garantir son impunité judiciaire et geler la hiérarchie de l'appareil sécuritaire.

Deux autres enfants sont à la tête de la principale entreprise de production et de publicité d'Angola. Enfin, l'épouse de José Edouardo Dos Santos détient des sociétés dans les secteur bancaire et diamantifère.

L'ancien président conservera les rennes du MPLA jusqu'en 2022. Or dans la plus pure tradition marxiste-léniniste, le parti au pouvoir reste le principal organe de décision du pays.

