Mali: Institut National de Formation Professionnelle pour le Bâtiment - Les activités de formation ont été assurées à 70% en 2017

La 5ème session ordinaire du conseil d'administration de l'Institut National de Formation Professionnelle pour le Bâtiment, les Transports et les Travaux Publics (INFP-BTP), s'est tenue le lundi 25 septembre 2017, au siège de ladite structure, sis à la zone industrielle.

Elle était présidée par Mme Traoré Seinabou Diop, ministre de l'Equipement, des Transports et du désenclavement, en présence de Mohamed Salia Maïga directeur général de l'institut.

Dans son allocution Mme le ministre a remercié les entreprises et les bureaux d'études qui les accompagnent dans la mise en œuvre des modules de formation dont la performance et l'efficacité sont souvent remises en cause et cela dans un environnement professionnel en constante mutation marqué par le triptyque « faire plus, plus vite, mieux et moins cher ».

Pour Mme le ministre, à travers son département l'INFP-BTP a mené des activités publiques et privées notamment celles relatives au renforcement des capacités des ressources humaines. Elle a annoncé qu'au regard des multiples défis dans le domaine du renforcement des capacités et de la formation, qu'elle compte sur l'engagement des administrateurs afin de permettre à l'institut d'être plus attractif dans le domaine de l'amélioration de la qualité des ressources humaines , un pilier solide et indispensable pour le développement durable qui constitue une trajectoire de l'émergence tant souhaitée.

Au cours de cette session les administrateurs auront à examiner et adopter : le procès-verbal de la session de la 4ème session du conseil d'administration, le rapport d'activité à mi-parcours de l'année 2017 et le projet de budget au titre de l'année 2017. Il faut noter que l'institut a pour mission d'assurer la formation professionnelle dans les domaines des travaux publics, des transports, de la logistique, du bâtiment, de l'urbanisme, de la cartographie, de la topographie, de la mécanique, du management, du suivi de projet, et de l'environnement. Il contribue également à la promotion de la recherche dans ces domaines, assure la formation des fonctionnaires de la catégorie A à l'exercice de leur fonction de management et de gestion, la formation professionnelle des jeunes en quête de première qualification, la formation qualifiante des diplômés du secteur industriel, du bâtiment, des transports et des BTP, le perfectionnement des fonctionnaires des catégories A et B.

Il assure également l'appui conseil par la mobilisation d'experts au profit du secteur privé et des sévices publics, la promotion des projets de recherche et de développement. Pour le directeur Maïga, les travaux vont être basés sur les procès-verbaux de la session précédente, les activités de 2017 seront poursuivies, les activités de formations réalisées à mi-parcours seront présentées.

Il se dit satisfait des résultats de cette année, bien que le gros problème reste, celui des ressources humaines. Les activités de cette année ont été réalisées à 70%, a-t-il annoncé.