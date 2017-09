Burkina Faso: Un plaidoyer pour la mise en œuvre du Plan communal de développement

Un civil tué, et deux autres blessés, tous par balle. Cela s'est passé ce lundi 25 septembre… Plus »

Pour lui, le Plan communal de développement quinquennal de Ziniaré est en phase avec le PNDES. Et, Selon le représentant du gouverneur du Plateau central, Sévérin Somé, l'initiative d'échanger avec les fils et filles de la commune, le conseil municipal est en train de s'acquitter de deux devoirs consacrés par le code général des collectivités territoriales à savoir la redevabilité et la participation citoyenne.

Il s'agit du Plan communal de développement (PCD) 2017-2020 qui, pour sa mise en œuvre, a suscité la tenue d'une journée d'échanges entre les ressortissants de la commune et les partenaires techniques et financiers le 23 septembre 2017 à Ouagadougou.

Des ressortissants de la commune de Ziniaré et les partenaires techniques et financiers, ont échangé sur la mise en œuvre du Plan communal de développement(PCD), le samedi 23 septembre 2017 à Ouagadougou. Cette rencontre était placée sous le thème : « Mise en œuvre du Plan communal de développement, nécessité d'une synergie d'action de tous les acteurs ».

