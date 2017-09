Burkina Faso: Problématique de la formation dans les ENEP

Le projet de renforcement des stratégies et des pratiques de l'enseignement dans les centres de formation des élèves-maîtres, a organisé du 19 au 22 septembre à Koudougou, un atelier de formation à l'intention des formateurs des ENEP au stage théorique de la formation.

Le Projet de renforcement des stratégies et des pratiques de l'enseignement dans les centres de formation des élèves-maîtres (PROSPECT) lancé en février 2016, a pour objectif de renforcer l'enseignement pratique de la formation initiale dans les ENEP.

C'est un projet qui a été mis en œuvre par la coopération japonaise. Pour atteindre son but, PROSPECT met l'accent sur le renforcement du lien entre les stages théorique et pratique à travers l'amélioration de la planification annuelle, le développement des outils d'évaluation, l'élaboration des fiches de conduite des activités pratiques etc., sur la base du profil des sortants de la formation initiale.

Conformément à son programme d'activités, le projet a conçu, mis à l'essai et amélioré en collaboration avec deux ENEP-pilotes que sont celles de Loumbila et Dédougou, les outils comme la planification annuelle et les fiches de conduite des activités pratiques pour la Didactique des mathématiques (DDM) et la Didactique de l'éveil (DDEV).

Au terme de cette phase d'essai, il a été décidé de la généralisation desdits outils en mai 2017 lors du deuxième comité national de pilotage du projet.

Aussi, il est apparu nécessaire de former sur ces outils, les formateurs de DDM et de DDEV de toutes les ENEP du Burkina Faso, afin de réaliser leur extension nationale durant l'année 2017/18.

De ce fait, l'atelier de formation des formateurs avait pour objectif principal de former tous les formateurs permanents et vacataires de DDM et de DDEV des ENEP, afin qu'ils puissent exploiter les outils conçus par le PROSPECT pour l'amélioration du stage théorique.

Mais de façon spécifique, il s'est agi principalement pour les participants à l'atelier de Koudougou, de comprendre le profil des sortants des ENEP sur l'enseignement pratique, d'élaborer le modèle du chronogramme des activités des deux disciplines-cibles harmonisées par toutes les ENEP, de comprendre comment conduire les activités pratiques à travers la simulation, de connaître le cahier de stage ainsi que le guide d'écoles d'application, de concevoir les critères d'évaluation en lien avec ledit profil pour avoir une esquisse de sujets d'évaluation.

Quatre jours durant, les cent trente cinq participants venus des différentes ENEP ont travaillé en groupe, en plénière et en simulation. Au cours des travaux, ils ont discuté sur la planification annuelle et les critères d'évaluation par rapport au profil, afin d'élaborer ceux uniformisés par toutes les ENEP.

Un contenu très riche au bénéfice des formateurs des ENEP et partant, des élèves-maîtres qui a fait dire à madame Rissinata Taoko/Kièma, responsable de la formation, que les formateurs viennent de recevoir un capital de connaissances inestimables.

La JICA disponible à accompagner l'éducation

A la clôture de l'atelier, le représentant-résident de l'agence japonaise de coopération internationale (JICA), KOBAYASHI Takemichi, a dit toute satisfaction de voir cette formation aboutir. Il a rappelé que l'amélioration de la qualité de l'éducation constitue un des axes prioritaires de l'intervention de la JICA au Burkina Faso.

Le PROSPECT selon lui, a donc été conçu pour améliorer la formation initiale et mettre à la disposition des écoles du Burkina Faso, des enseignants qualifiés et compétents. Au demeurant, a déclaré le représentant-résident de la JICA, son pays est disposé à accompagner le Burkina Faso pour une école de qualité.

Pour sa part, la représentante du secrétaire général du ministère de l'Education nationale, Habibata Toné/Ouédraogo, venue présider la clôture des travaux, a indiqué la satisfaction du ministère pour cette formation.

Selon elle, si les acquis de l'atelier de Koudougou sont réinvestis dans les classes, les élèves-maîtres seront plus aptes à faire apprendre efficacement les élèves. En effet, dit-elle, la qualification de l'enseignant contribue pour une grande part à la qualité de l'éducation.

Et cette contribution est d'autant plus importante que dans les écoles des villages, les élèves ne sont pas toujours dans un environnement propice à la culture de l'école.

L'enseignant doit donc bénéficier d'une formation solide pour mieux accomplir cette tâche, d'où le sens de la mise en œuvre du PROSPECT qui vise l'amélioration des stratégies et pratiques d'enseignement dans les écoles de formation des enseignants.

C'est pourquoi, la représentante du secrétaire général du MENA a particulièrement remercié la coopération japonaise non seulement pour la mise en œuvre du projet PROSPECT avec l'envoi d'experts aux côtés du ministère, mais aussi et surtout, le financement des différents ateliers dont celui de Koudougou.