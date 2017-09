Sénégal: Ouaga Film Lab 2017 - Des opportunités offertes à de jeunes producteurs et réalisateurs

Il s'agissait de voir "comment arriver à convaincre un partenaire, comment réorienter le projet, comment réorienter et recentrer le projet sur des objectifs artistiques, esthétiques et de développement", a indiqué, lors de la cérémonie de clôture, l'administrateur de Ouaga Film Lab, Ousmane Boundaoné.

Pendant une semaine, les porteurs de dix projets sélectionnés - sur 90 ayant postulé au départ -, ont échangé avec des mentors, des réalisateurs et producteurs expérimentés avec lesquels ils ont échangé sur le contenu et l'orientation artistique de leurs travaux.

La deuxième édition du laboratoire de développement et de coproduction Ouaga Film Lab, qui s'est déroulée du 18 au 23 septembre dans la capitale burkinabè, a permis à huit jeunes producteurs et réalisateurs de bénéficier de prix ouvrant la porte à des opportunités d'accompagnement.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.