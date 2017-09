Angola: Investiture 2017 - Les hauts moments de la cérémonie du mardi

Le nouveau président élu d'Angola prêtera serment devant le président de la Cour suprême, en présence du président sortant, José Eduardo dos Santos, des hauts responsables de la société angolaise et de plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement invités à cette cérémonie.

La cérémonie d'investiture de João Lourenço aura lieu justement sur la Place de la République, endroit où son prédécesseur José Eduardo Dos Santos avait été investi, le mercredi 26 septembre 2012, au lendemain de sa victoire et celle de son parti (MPLA) aux élections générales organisées quelques semaines plus tôt en Angola.

