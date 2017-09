Angola: Investiture 2017 - Sam Nujoma relève les faits du président sortant Eduardo dos Santos

Luanda — L'ex-président namibien, Sam Nujoma, a déclaré lundi à Luanda que les faits politiques du chef de l'Etat sortant de l'Angola, José Eduardo dos Santos, avait contribué à l'accession de la Namibie à l'indépendance nationale, à l'éradication de l'apartheid en Afrique du Sud, et à la pacification de l'Afrique australe.

Mettant en relief les relations de fraternité qui unissent Windhoek et Luanda, Nujoma a souligné: "Nous sommes des frères et sœurs, Angolais et Namibiens. La coopération se poursuivra, et le nouveau président élu en Angola peut compter sur la Namibie".

L'ex-président namibien, qui se confiait à la presse, à sa descente d'avion à l'Aéroport international de Luanda, a rappelé que l'aide de l'Angola à la SWAPO (Mouvement de Libération de la Namibie) remontait à l'époque de feu président angolais, António Agostinho Neto, et qu'elle s'était poursuivie avec José Eduardo dos Santos.

"Nous avons combattu le régime raciste de l'Afrique du Sud partant du territoire angolais et avec des armes fournies par des Angolais", a-t-il affirmé, soulignant que le moment que vivait actuellement l'Angola était une preuve de la consolidation de la démocratie pour laquelle le président élu João Lourenço pourrait compter sur l'appui des Namibiens.

Le retrait du président Dos Santos de la tête du pays est un moment de repos mérité, après de longues années au service de la Nation angolaise et du continent africain, a-t-il ajouté.

Le nouveau président élu en Angola prêtera serment sur la Place de la République, à Luanda, devant le président de la Cour suprême de Justice, en présence du chef de l'Etat sortant, des hauts responsables de la société angolaise, des leaders religieux, des chefs d'Etat et de gouvernement invités à la cérémonie, du corps diplomatique et des représentants des Organisations internationales.

João Manuel Gonçalves Lourenço et son parti le Mouvement Populaire de Libération de l'Angola (MPLA) ont remporté (avec plus de 61 % du suffrage exprimé) les élections générales organisées dans le pays le 23 août 2017 et supervisées par la Communauté internationale.

Lourenço a été confirmé président de la République le 06 septembre dernier par la Cour suprême de Justice.