Centrafrique: Le groupe armé 3R prend possession de Bocaranga

Les coups de feu ont commencé vers 5h30 du matin samedi et ont duré toute la journée. 3R est entré dans cette ville de 15 000 habitants et a pris possession de la gendarmerie, mais il n'y aurait pas eu d'affrontements à proprement parler avec les anti-balaka, ni même semble-t-il avec les casques bleus du contingent bangladais qu'un témoin décrit comme totalement passifs samedi.

Et la Minusca ? « Elle est là avec ses quatre blindés. Ils patrouillent en ville et protègent la base d'IRC où se sont réfugiées les ONG », explique-t-il.

Quand on lui demande qui contrôle la ville, cet habitant ne peut refréner un sourire. « Dans la mesure où 95 % de la population a fui dans la brousse, y compris les autorités, on peut dire que ce sont les hommes de 3R qui contrôlent la ville. »

