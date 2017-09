Burkina Faso: Journées parlementaires du groupe CDP

Un civil tué, et deux autres blessés, tous par balle. Cela s'est passé ce lundi 25 septembre… Plus »

« L‘unité nationale, facteur indispensable de lutte contre le fondamentalisme islamiste et le terrorisme au Burkina Faso », « Quelle communication en matière de lutte contre le fondamentalisme islamiste et le terrorisme ».

Pour l'atteinte des résultats escomptés, quatre thèmes ont été développés, à savoir: « Evolution historique du fondamentalisme islamiste et du terrorisme », « Eléments de stratégie de lutte contre le fondamentalisme islamiste et le terrorisme au Burkina Faso »,

Présents à la cérémonie d'ouverture des travaux, les représentants des groupes parlementaires du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), de Paix, Justice et Réconciliation Nationale (PJRN) et Burkindlim, ont félicité leurs collègues pour le choix du thème qui est d'actualité.

Et pour preuve, aux élections passées, a-t-il souligné, le parti s'en est sorti avec quatre maires sur les sept communes de la province, avec 236 conseillers municipaux sur 423, soit 55% et une députée sur deux.

Désiré Béyi, secrétaire général de la section provinciale du parti, a positivement apprécié le choix du thème. « En effet, ayant été accusé à tort par certaines opinions d'être de connivence avec les terroristes, notre parti se devait de réagir et proposer à l'exécutif et à l'ensemble du peuple burkinabè, des pistes de réflexion afin d'éradiquer le fléau », a déclaré M. Béyi. Il a ensuite rassuré que le parti se porte bien dans l'Oubritenga.

« Il y a quelques années, lorsqu'on parlait de terrorisme, cela se passait loin de nos frontières et nos populations avaient du mal à cerner le phénomène. Aujourd'hui, la réalité nous a rattrapés et nous la vivons au quotidien.

Alfred Sanou, président du groupe parlementaire, a indiqué qu'en se réunissant autour de ce thème, les députés du groupe parlementaire CDP entendent mener une réflexion sérieuse et profonde sur un phénomène nouveau que connaît notre pays et qui entrave gravement la marche du peuple vers le progrès et le développement.

L'objectif était de renforcer les capacités des députés sur les concepts et les pratiques du fondamentalisme islamiste et du terrorisme violent afin d'apporter leurs contributions à la lutte contre ces phénomènes au Burkina Faso.

Elles ont ainsi entraîné de grosses pertes en vies humaines, de gros dégâts matériels et instauré un climat d'insécurité qui affecte les populations et compromet les efforts de développement.

Au regard du contexte international, sous-régional et national marqué par les attaques terroristes d'une extrême violence, les députés du groupe parlementaire Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) ont décidé de se pencher sur le phénomène. En effet, plusieurs pays ouest-africains dont le Burkina Faso ont été victimes de ces attaques terroristes qui ont endeuillé la sous-région.

Les députés du groupe parlementaire Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) ont tenu leurs deuxièmes journées parlementaires de l'année, les 21, 22 et 23 septembre 2017 à Ziniaré.

