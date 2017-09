Cameroun: Chasse à l'homme pour les suspects homosexuels en fuite

Le code pénal camerounais criminalise cette pratique. « Quiconque entretient des rapports sexuels avec une personne du même sexe purgera une peine allant de 6 (six) mois à 5 (cinq) ans et une amende entre 20 000 FCFA (vingt mille) et 200 000 FCFA (Deux-cent mille)» indique l'article 347-1 dudit Code.

Ils poussent certainement un soupir de soulagement où ils se trouvent, du fait de n'avoir pas été appréhendés. On doit souligner le fait qu'au Cameroun, les personnes, surtout celles soupçonnées d'être des homosexuels, un abus fortement condamné par la commission nationale des droits de l'homme et des libertés.

Pendant que d'autres qui ont été retrouvés dans des circonstances pareilles ont fini entre les mains des forces de sécurité, Dick Michael, Ngu Anu Divine et d'autres ont réussi à s'échapper et sont en fuite depuis lors.

