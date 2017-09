Sénégal: 3e Forum "Investir en Afrique" - Macky Sall appelle «les pouvoirs publics à marquer la rupture »

Photo: google

Macky Sall lors du 3éme Forum "Investir en Afrique

La cérémonie officielle d'ouverture du Forum Investir en Afrique a été lancée ce matin par le Président de la République au Centre International de Conférence Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio. Macky Sall a, à cet effet, salué la présence de tous ceux qui ont effectué le déplacement. Avant de les inciter à stimuler les échanges et créer une prospérité partagée.

« Après l'Ethiopie en 2015, la Chine en 2016, le Sénégal est tenu d'accueillir le 3e Forum Investir en Afrique. C'est donc tout naturellement que nous nous retrouvons en terre Sénégalaise, pour réfléchir sur la meilleure façon de promouvoir l'investissement, stimuler les échanges, et créer une prospérité partagée », a-t-il déclaré.

Et d'ajouter: «"Le progrès en Afrique par l'innovation", c'est le thème de ce Forum. Sur le chemin de l'émergence, nous devons nous donner les moyens de transformer positivement, et durablement notre système. De toute évidence cela passe par l'innovation. C'est-à-dire un nouvel état d'esprit, qui traduit une réelle volonté de rompre avec les idées, des pratiques et des habitudes épargnées ».

Pour le Chef de l'Etat, «les pouvoirs publics en Afrique doivent également marquer la rupture. En tant qu'inspiratrice des politiques publiques, si elle n'évolue pas dans le sens de l'innovation, de transparence dans les procédures évidemment, tout ce que nous dirons restera des vœux pieux. Nous resterons de forum en forum à répéter la même chose ».

Plus de 400 participants attendus, le Forum Investir en Afrique (FIA) a été créé en 2015 en tant que plate-forme mondiale pour la coopération multilatérale et la promotion d'opportunités d'accroître les investissements en Afrique.

Il s'agit d'un rassemblement annuel de plusieurs parties prenantes, réunissant des représentants des secteurs public et privé de Chine et d'Afrique, des institutions internationales et continentales, des partenaires de développement et des think tanks pour approfondir le dialogue sur les politiques, partager des expériences et discuter des opportunités d'affaires afin de promouvoir et de soutenir les investissements et le développement durable en Afrique. Initié par la Banque chinoise de développement (BCD) avec l'approbation du gouvernement chinois, il a remporté l'adhésion du Groupe de la Banque mondiale (GBM) et de plusieurs pays africains.