Mali: Forum " Invest in Mali " - Le président Ibrahim Boubacar Keïta suscite l'intérêt des investisseurs américains

Le président de la République était entouré par le ministre de l'Economie et des Finances, Dr. Boubou Cissé, le secrétaire Général de la présidence de la République, Souleymou Boubèye Maïga et de son adjoint Moustaph Ben Barka.

Lors de cette rencontre, il a été surtout question de l'organisation du Forum Invest in Mali à l'intention des investisseurs, prévu les 8 et 9 décembre prochain.

En marge des travaux de la 72ème Assemblée Générale des Nations Unies, le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita, a rencontré le 20 septembre 2017 au Métropolitain Club, des hommes d'affaires et investisseurs américains au sujet des opportunités au Mali où se tiendra en décembre prochain le Forum " Invest in Mali ".

