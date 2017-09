Cameroun: Foumban - Le proviseur du lycée bilingue assassiné

Charles Etoundi a succombé aux coups de poignard de ses assaillants samedi matin à son domicile.

Le lycée bilingue Sultan Ibrahim Njoya de Foumban porte le deuil depuis le weekend. Son chef d'établissement, Charles Etoundi, a trouvé la mort samedi matin vers 10h à l'hôpital régional de Bafoussam.

Il y avait été admis en soins intensifs quelques heures plus tôt (vers 6h) après avoir été agressé dans son domicile d'astreinte au sein de l'établissement. De source policière, vers 2h samedi matin, trois bandits masqués se sont introduits dans son domicile situé au quartier Kounga. Ils ont molesté les deux vigiles en poste, et ont demandé bijoux et argent.

Alors que le chef de famille s'exécute en présence de sa femme et de ses deux enfants, il reçoit contre toute attente deux coups de poignard au ventre.

Les bandits blessent également au bras l'un de ses enfants, avant de prendre la clé des champs. Transporté de toute urgence à l'hôpital régional de Bafoussam, après avoir perdu beaucoup de sang, il sera déclaré mort alors qu'il se trouvait en salle de réanimation. Le commissariat de sécurité publique de Foumban a ouvert une enquête.

Toujours au cours de cette nuit, vers 22h, Hyppolyte Nguifouet, 40 ans, boutiquier, lui, a été poignardé à la poitrine par des malfrats dont on ignore également l'identité, devant son domicile. Il venait de fermer son échoppe située à moins de 50 mètres de son lieu d'habitation.

Il décède sur le chemin de l'hôpital de district de Foumban. La brigade de Foumban mène l'enquête. Le premier adjoint préfectoral du Noun, Serge Lavy Nyo'o Nna et le procureur de la République sont descendus sur les lieux pour constater les faits. Serge Lavy Nyo'o Nna a prescrit la vigilance et demandé aux popu lations de collaborer avec les forces de maintien de l'ordre pour que les meurtriers puissent être appréhendés et remis à la justice pour répondre de leurs actes.