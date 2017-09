Cameroun: Vallée-du-Ntem - Jean Nkuété communie avec la base à Kyé-Ossi

C'est fort de ce propos qu'il prescrira à ses collaborateurs, un renforcement de l'animation courante du parti induisant des rencontres permanentes avec la base et la promotion des réalisations du gouvernement en faveur des populations. Une motion de soutien et de déférence a été adressée au président national du Rdpc dans ce sens

«La consigne dans la Vallée du Ntem et dans le Sud c'est : creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse», martèle le Pr. Jacques Fame Ndongo, chef de la délégation permanente régionale du Comité central du Rdpc. Le membre du Bureau politique qui prédit un score de 0% aux formations politiques de l'op position, qualifie de «forfanteries», les bruits orchestrés par ces derniers dans la ville des trois frontières.

Comme on s'y attendait, le mot d'ordre du regroupement est de tordre le cou à l'opposition et d'assurer un vote à 100% au président Paul Biya, unique candidat du Sud à la prochaine présidentielle.

La chaleur de l'accueil et l'enthousiasme manifesté par les militants à l'endroit de Jean Nkuété, secrétaire général du Comité central du Rdpc à son arrivée à la place des fêtes, laissent croire en effet que cette icône du renouveau était très attendue à Kyé-Ossi. A la tête d'une impressionnante délégation des cadres du parti, sa présence a donné un regain de vitalité à ce parti dans une ville de plus en plus convoitée par l'opposition.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.