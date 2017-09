Cameroun: Promotion du bilinguisme et du multiculturalisme - La « Commission Musonge » se déploie

Dans le détail, le programme prévoit ce jour des rencontres avec les présidents des chambres du parlement. Demain est pré vue une rencontre avec le Premier ministre, chef du gouvernement, Philemon Yang. Mercredi, la Commission va échanger avec le Premier pré sident de la Cour suprême, Daniel Mekobe Sone, et le président du Conseil économique et social, Luc Ayang.

«Permettre une meilleure visibilité des missions de la Commission par les grands corps de l'Etat et solliciter par la même occasion leur accompagnement pour la réussite dans le cadre des objectifs qui lui sont assignés ». Ainsi s'exprimait hier matin le secrétaire général de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme (CNPBM).

