Cameroun: Immeuble effondré de Dschang - Un miraculé sort des décombres

Et ce sont les autorités municipales, dotées du pouvoir de police, qui doivent sans hésitation arrêter les chantiers dangeureux, et même, dans certains cas, démolir aux frais du promoteur les ouvrages à risques.

Il est plus que nécessaire que les rôles de chaque acteur de la construction soient bien établis, et que les contrôles soient correctement effectués à tous les niveaux de la chaîne, pour s'assurer que ce sont des personnes qualifiées qui opèrent. Ainsi apparaîtront tous les manquements et dérives qu'il conviendrait alors de sanctionner sans retenue.

C'est ainsi que, outre des rappels incessants visant déjà une simple application des textes existants dans le secteur des constructions, de nombreuses propositions sont formulées à l'endroit des pouvoirs publics, concernant les modalités de délivrance des permis de construire et les dispositions de suivi et contrôle des constructions, sans toutefois qu'elles ne soient à ce jour toutes prises en considération.

L'Ordre ne reste ni silencieux ni inactif lorsque se produit ce type d'accident. Mais plus que réagir après un effondrement d'immeuble, il est de notre devoir de prévenir et de protéger le public.

L'effondrement d'immeubles entre progressivement dans les habitudes. C'est un grand danger pour le pays. Notre culture et notre système de valeurs sociales restent des facteurs clés dans la perception des risques. Il existe des raisons techniques qui sont à l'origine des effondrements et à ce titre, le respect des règles de l'art aurait permis de minimiser les risques.

Le maire, Baudelaire Donfack, déplore le manque de res ponsabilité de la part du propriétaire. Pour ce chantier évalué à plus de 146 millions de F, on apprend que le propriétaire avait sollicité auprès de la mairie, l'autorisation de bâtir un immeuble R+1 sur un espace de 400m2.

A 22h, Brice Léa Tekougang est extirpé du bâtiment sinistré. Ce maçon né en 1984 va rendre l'âme à l'entrée de l'hôpital de district de la ville. Pierre Anselme Tchieffi (22ans), lui, est un miraculé. L'ouvrier sort des amas de béton sain et sauf et son état est jugé sans aucun risque par les médecins.

