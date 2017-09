Cameroun: Petite entreprise - Les vertus de l'accompagnement vantées

Des opérateurs privés invités le 22 septembre dernier à Douala à adhérer aux Centres de gestion agréés.

Certains opérateurs de modeste envergure du secteur privé se plaignent de payer trop d'impôts, alors qu'ils s'estiment justement encore fragiles. Ils ont l'opportunité, grâce à l'accompagnement des Centres de gestion agréés (Cga), de s'acquitter de manière optimale de leurs devoirs fiscaux.

Cet avantage et bien d'autres ont été évoqués vendredi dernier à Douala, par le ministre des Petites et moyennes Entreprises, de l'Economie sociale et de l'Artisanat (Minpmeesa). Le Pr. Laurent Serge Etoundi Ngoa était dans la capitale économique pour lancer la deuxième édition des caravanes de sensibilisation des très petites entreprises et petites entre prises (Tpe et Pe) pour leur adhésion aux Cga.

Ainsi, start-ups, Gic, coopératives, artisans, etc. ont été invités à se rapprocher desdits centres, structures d'assistance conseil et d'accompagnement, appuyant des entreprises au chiffre d'affaires inférieur à 100 millions de francs. Outre l'aspect fiscal, l'accompagnement porte aussi sur la comptabilité et l'administration...

Si les pouvoirs publics estiment que c'est une perche à saisir, nombre de petits entrepreneurs ne semblent pas toujours informés des avantages potentiels. La campagne de deux jours lancée vendredi à Douala visait donc à susciter un plus grand engouement chez ces opérateurs.

Selon le Minpmeesa, un des objectifs visés, outre l'information des acteurs concernés, est l'amélioration d'au moins 15% par an de leurs performances (une croissance portant sur le chiffre d'affaires, le bénéfice déclaré, etc.). Toujours d'après le ministre, une opération de sensibilisation est prévue sous peu dans la région de l'Ouest, puis à travers le reste du pays.

Il a été demandé aux promoteurs des Cga de veiller à ce que les opérateurs économiques inscrits bénéficient effectivement de tous les avantages prévus, et du meilleur coaching possible. A ce jour, le Cameroun compte 14 Centres de gestion agréés. « Ce n'est pas beaucoup, pour un pays à l'économie aussi diversifiée que le Cameroun », a estimé le Pr. Etoundi Ngoa.