Cameroun: Coopération avec la Chine - 81 milliards pour trois projets

Deux accords-cadres et un de coopération économique et technique signés vendredi à Yaoundé entre le Minepat et l'Ambassadeur de Chine au Cameroun.

Le ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (Minepat), Louis Paul Motaze, a procédé vendredi dernier à Yaoundé, à la signature de deux accords-cadres relatifs à un prêt préférentiel à bonification gouvernemental et un d'accord de coopération économique et technique avec le gouvernement de la République populaire de Chine, représenté par l'ambassadeur de Chine au Cameroun, Wei Wenhua.

D'un montant global de 81,300 milliards de F, lesdits accords portent sur trois projets. Le premier est destiné à la réalisation de la deuxième phase du projet d'alimentation en eau potable dans cinq villes du pays : Maroua, Garoua, Dschang, GarouaBoulai, et Yabassi.

Il est financé à hauteur de 53,5 milliards de F. Le second accord-cadre d'un montant de 19,5 milliards de F vise le financement du projet E-government de facilitation du commerce et du système de vérification de l'E-Certification. L'accord de coopération économique et technique de 8,3 milliards de F est quant à lui affecté aux études pour le projet de construction du nouvel immeuble-siège de l'Assemblée nationale du Cameroun.

Louis Paul Motaze a souligné l'importance de cet événement qui, selon lui, symbolise la consolidation des acquis de la coopération bilatérale Cameroun-Chine. « Ces accords que nous venons de conclure démontrent à suffisance la volonté de la Chine de renforcer la coopération économique et technique entre nos deux pays », a-t-il précisé.

On retient en ce qui concerne le projet d'alimentation en eau potable que la première phase avait déjà été financée en 2013 pour environ 85 milliards de F.

Cette opération a permis de répondre aux besoins des populations de Bafoussam, Bamenda, Kribi et de Sangmélima. La deuxième phase du projet vise cette fois, la construction et la réhabilitation des réservoirs de stockage d'eau, réhabilitation et extension des installations de production et la densification du réseau de distribution de cinq villes.

S'agissant du projet E-government, il participe de l'amélioration du climat des affaires dans le pays à travers la mise sur pied d'une plate-forme de services et d'informations générales pour la gestion des normes, de la qualité et des différentes opérations du commerce international. Pour ce qui est de la coopération économique et technique pour la construction de l'immeuble-siège de l'Assemblée national, Wei Wenhua a précisé qu'il s'agit en fait d'un don, sans contrepartie du gouvernement camerounais.