Cameroun: Sécurité renforcée à Douala

Ils sont mal partis parce que c'est Douala et à Douala, rien ne se cache. Ceux qui ont pu dans la nuit venir le faire (... ) n'iront pas loin ». Samuel Dieudonné Ivaha Diboua a également exhorté les populations à plus de vigilance, et les a appelées à collaborer davantage avec les autorités administratives tout comme avec les forces de maintien de l'ordre et de sécurité.

Au final, plus de peur que de mal. Pas de perte en vie humaine, néanmoins un impact sur le mur qui sépare la SCDP de la voie ferrée. Les auteurs de l'acte terroriste ont utilisé du matériel artisanal, une bouteille de gaz retrouvée sur le site, une batterie et bien d'autres.

Mais peu avant 8h, une forte détonation se fait entendre, provenant de l'espace de la Camrail, qui jouxte les installations de la Société camerounaise des Dépôts pétroliers. Immédiatement, le gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua et les autorités en charge de la sécurité sont descendus sur les lieux de l'explosion. Les experts en matière d'explosifs sont également de la partie, pour collecter des indices, comprendre et expliquer ce qui s'est passé. Un périmètre de sécurité est érigé.

Ce 22 septembre, la ville de Douala, s'est pourtant réveillée comme d'habitude. Les activités allaient bon train, les commer çants du marché Mboppi étaient à leur tâche, et les employés de la Scdp à leur poste de travail. Sur l'axe, très fréquenté, les gens vont et viennent comme d'habitude.

