Cette 3ème édition de Team Building a également enregistré la présence du président du Conseil d'administration, M. Mamoudou Dème et de quelques membres. Ils ont apprécié la qualité des panels et encouragé le personnel pour l'atteinte des objectifs assignés dans le cadre de ce nouveau plan stratégique à l'horizon 2021.

« Les performances de la BNDE depuis son démarrage sont surtout à l'actif des femmes et hommes qui y travaillent, l'engagement patriotique chevillé au corps et qui ont comme forte ambition de faire de la BNDE un défi à relever et un pari à réussir », a déclaré satisfait M. Sy.

Placée sous le thème, « Ensemble, voir plus grand », cette « édition du « team building » a été une occasion pour le comité de direction de la BNDE de communiquer et échanger avec l'ensemble du personnel sur le nouveau business plan avec comme horizon l'année 2021.

Fidèle à son crédo de transparence et de dialogue entre la direction et le personnel, la Banque nationale pour le développement économique (BNDE) a tenu la 3e édition de son « team building », du 22 au 24 septembre 2017. Une occasion saisie par le directeur général, M. Thierno Seydou Nourou Sy pour décliner son nouveau business plan.

