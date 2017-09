Sénégal/Cap-Vert: CM 2018 - Les Requins Bleus font dans la continuité

Il y a 15 ans, le 26 septembre 2002, le Joola sombrait au large du Sénégal. Plus de 2 000 personnes sont… Plus »

Parmi les absents, on note également le Dijonnais Julio Tavares touché aux adducteurs et qui était forfait lors de son match entre son équipe et Lyon, samedi pour le compte de la 8-ème journée de ligue 1 française.

Pourtant, l'attaquant capverdien a été élu "Homme du match" entre son équipe et Maritimo en donnant une passe décisive et en marquant pour son équipe victorieuse 2-1, selon l'agence officielle capverdienne, Inforpress, qui dresse ce constat.

Accra — L'absence de l'attaquant Heldon du Victoria Guimaraes, (Portugal) et la sélection du défenseur Admar du Sporting de Praia sont les faits les plus notables de la liste des joueurs du sélectionneur capverdien, Lucio Antunes, pour le match devant opposer les Requins Bleus aux Lions du Sénégal, le 7 octobre prochain à Praia,

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.