Sénégal: Abdoulaye Baldé rappelle l'enjeu important de la dimension genre et des TIC

Dakar — Le ministre des Postes et Télécommunications, Abdoulaye Bibi Baldé, a souligné lundi l'importance de la dimension genre et des TIC pour le développement des communautés et nations de l'Afrique francophone.

"La dimension Genre et les technologies l'information et de la communication (TIC) constituent un enjeu important pour le développement de nos communautés et de nos nations entières", a-t-il dit lors de l'ouverture, à Dakar, de la Conférence régionale pour l'Afrique francophone sur l'intégration de la dimension genre dans les politiques et programmes du secteur des TIC.

Cette rencontre est organisée en partenariat avec l'UNESCO, ONU Femmes, la Fondations World Wide Web, l'Alliance pour l'accès à l'Internet (A4AI), la CEDEAO, la BAD et Facebook.

D'après lui, "cette conférence contribue à accélérer l'intégration de la dimension genre dans les politiques du secteur des TIC en Afrique francophone."

De plus, elle constitue "une opportunité de créer un réseau de pairs entre les gouvernements d'Afrique francophone et, en particulier, les ministères chargés d'élaborer des politiques et programmes qui exploitent le pouvoir d'accès à l'information".

Abdoulaye Bibi Baldé estime qu'il est impératif, pour les acteurs concernés, de "faire plus et mieux pour réduire les inégalités structurelles persistantes qui empêchent beaucoup de femmes et d'hommes de participer pleinement à l'économie numérique."

"Un internet plus largement accessible et mieux utilisé peut non seulement avoir de profondes répercussions sur la vie des populations, mais également offrir des avantages considérables à l'économie de la société au sens large", a-t-il poursuivi.

A l'en croire, "le Sénégal s'est engagé résolument à mettre en œuvre avec succès (... ) l'intégration du genre dans les politiques et programmes du secteur des TIC".

A ce titre, il s'est réjouit du prix GEM TECH attribué au Sénégal en 2015 par ONU- Femmes et l'Union Internationale des télécommunication, dans la catégorie "Gouvernance, politique et élargissement de l'accès tenant compte des questions d'égalité hommes femmes dans le secteur des TIC ", à l'issue d'un concours impliquant 50 pays au monde.