Guinée: Cellou Dalein Diallo dans la famille d'Ibrahima Sory Sow pour présenter ses condoléances

Choqué de l'assassinat des deux militants de l'opposition républicaine, le président de l'UFDG Cellou Dalein Diallo, a invité la famille mortifère et tous les citoyens de Conakry à se mobiliser massivement demain mercredi, pour une marche pacifique funèbre afin d'accompagner "Monsieurs, Ibrahima Sory Sow et Ismaël Bah, qui ont été tués par balles. Nous souhaitons qu'elle soit grandiose pour marquer notre solidarité pour protester contre l'impunité."

« Mes condoléances s'adressent à sa famille biologique. Mais également à tous ses voisins qui l'ont connu, fréquenté et qui éprouvent frustration pour lui voir partir dans les conditions déplorables, tristes et choquantes.

