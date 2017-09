Egypte: El-Hadary attend la récompense de sa persévérance

Mais sous la houlette de l'Argentin Hector Cuper, l'Égypte est devenue beaucoup plus hermétique en défense, au point d'être accusée par certains de pratiquer un football trop prudent et peu attrayant.

En demi-finale, il a été le héros de la série de tirs au but contre le Burkina Faso. Il est par ailleurs devenu le joueur le plus âgé à participer à la CAN, battant le record de son ancien coéquipier Hossam Hassan.

"Le fait de toujours avoir une chance de disputer une Coupe du Monde me motive encore plus à continuer pour essayer de réaliser ce rêve."

La seule chose qui me manque est une participation à la Coupe du Monde", explique à FIFA.com le portier, qui s'est fait un nom avec Al Ahly et évolue aujourd'hui en Arabie Saoudite à Al-Taawoun.

