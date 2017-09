Guinée: Dialogue au point mort dans les zones minières

Nous avons espoir d'obtenir satisfaction. Nous attendons qu'ils nous répondent le plus tôt possible. Par exemple, on peut envoyer des groupes électrogènes pour que les gens se calment, en attendant qu'on trouve des solutions durables.

Les populations exigeaient le minimum vital : l'eau et l'électricité, mais aussi et surtout que les multinationales qui exploitent leur sous-sol privilégient la main-d'œuvre locale.

Selon un des meneurs de la manifestation, les autorités régionales et préfectorales n'ont pas tenu leur engagement pris jeudi, qui a permis le démantèlement des barricades et la reprise partielle des activités.

Au terme de l'ultimatum donné par les citoyens de Kolaboui afin que l'Etat trouve une solution pérenne à la crise d'eau et d'électricité qui frappe leur localité, les manifestants avaient très tôt lundi matin réoccupé les rues et le chemin de fer.

