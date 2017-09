Les Léopards quittent Kinshasa le jeudi 28 septembre pour Rabat, au Maroc. Ils y vont s'entraîner quelques jours avant de traverser pour Monastir, en Tunisie. «Le destin ne nous appartient plus, il dépend d'un faux pas de la Tunisie. Mais nous, nous allons jouer, gagner les 3 points en Lybie, et continuer à embêter cette équipe de la Tunisie jusqu'au bout », a déclaré Florent Ibenge.

A sa place, c'est le jeune Botaka Jordan qui fait son retour. Dribleur et percutant dans ses incursions, le milieu de terrain de Saint Trond est très attendu dans ce match contre la Lybie. Neeskens Kebano est aussi toujours là. A l'attaque, le trio Kabananga, Bakambu et Mubele est au point. Sans oublier Akolo, Bolingi et Kakuta. Florent Ibenge a donc son équipe au grand complet, et peut bien jouer sa dernière carte pour Russie 2018.

Une liste complète à la dimension et à la hauteur d'un match de vie ou de mort. Ils sont 3 gardiens, 8 défenseurs, 6 milieux de terrain et 6 attaquants. Parmi les 3 gardiens, il y a le portier de Dcmp, Nathan Mabruki qui fait son entrée en sélection à la place de Nicaise Kubimbana indisponible.

