Sénégal: Le projet italien "Energie pour Rester" clôt ses activités à Matam

Il y a 15 ans, le 26 septembre 2002, le Joola sombrait au large du Sénégal. Plus de 2 000 personnes sont… Plus »

"Le projet Hadii Yahdé destiné à développer les activités agricoles et maraîchères dans ces zones a réussi à y installer des motopompes solaires, des champs photovoltaiques et des systèmes d'irrigation capables d'économiser l'eau" a-t-elle indiqué.

Le projet "Energie pour rester" a, en neuf mois d'activités, aidé à augmenter la production agricole et maraîchère, mais aussi les ressources financières des groupements féminins encadrés dans les villages de Sinthiou Diam Dior, Sadel et Koudel, a soutenu sa coordonnatrice, Alescandra Rerella.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.