Maroc: Guelmim s'apprête à accueillir la foire régionale des dattes de Taghjijt

La commune de Taghjijt (province de Guelmim) abritera, du 12 au 15 octobre, la foire régionale des dattes de la région de Guelmim-Oued Noun, placée sous le signe "Les oasis de Oued Noun, un héritage historique et humanitaire reliant le Maroc à l'Afrique".

Cette manifestation connaîtra la participation de 42 exposants représentant des associations et des coopératives locales et régionales oeuvrant dans des domaines liés à la phoeniciculture et à la production du miel, de l'huile d'argan, du henné et ses dérivés, des plantes médicinales et aromatiques, outre la confection d'habits traditionnels et du couscous, selon les organisateurs.

La foire s'assigne pour objectifs de faire connaître les caractéristiques et les spécificités du patrimoine phoenicicole de la région de Guelmim-Oued Noun réputée pour la bonne qualité de ses dattes, en plus de la valorisation de la filière, la préservation du palmier dattier et la création d'une dynamique économique dans la région.

Elle vise également à mettre en valeur la diversité culturelle propre aux oasis de Oued Noun et à contribuer à la préservation de l'environnement et à la lutte contre la désertification et toutes formes de pollution, ainsi que la promotion de la culture de gestion des ressources hydriques pour assurer la pérennité des oasis en tant que patrimoine humanitaire, civilisationnel et historique.

La foire s'inscrit, de même, dans le cadre des efforts visant à encourager les activités génératrices de revenus, lutter contre la pauvreté, promouvoir le produit touristique local et faire connaître les différents modes de vie dans les oasis.

Au programme de cette manifestation, figurent notamment des spectacles de fantasia, des soirées artistiques, des séances de divertissement et des ateliers de décoration au moyen de branches des palmiers dattiers.