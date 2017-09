Mali: ODD - Le gouvernement et les partenaires échangent sur la feuille de route malien

Le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga a présidé jeudi 21 septembre dernier une rencontre à la Primature sur la feuille de route du Mali sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) dans la perspective de 2018.

Au nombre de 17, les ODD sont plus nombreux que leurs prédécesseurs. Plus spécifiques, ils se définissent de façon plus simple : "pas de pauvreté" ; "faim zéro" ; "bonne santé" ; "éducation de qualité" ; "égalité entre les sexes" ; "eau propre et assainissement" ; "énergie propre et d'un coût abordable" ; "travail décent et croissance économique" ; "industrie, innovation et infrastructure" ; "inégalités réduites" ; "villes et communautés durables" ; "consommation et production responsables" ; "mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques" ; "vie aquatique" ; "vie terrestre" ; "paix, justice et institutions efficaces" ; et enfin, "partenariat pour la réalisation des objectifs".

Adoptés par les 193 Etats membres des Nations Unies en septembre 2015, lors de la dernière Assemblée Générale de l'organisation, les Objectifs de Développement Durable (ODD), ont été lancés le vendredi 5 février 2016 à Bamako.

Depuis cette date, les autorités maliennes s'activent à atteindre ces ODD conformément à l'agenda 2030: « le Mali a pris une part active dans le difficile processus d'élaboration et de négociation et, a également fait sien les 17 objectifs définis au plan mondial et ceux définis au niveau continental, » a affirmé le Dr Boubou Cissé, Ministre de l'Economie et des Finances.

En effet, Mme Gasarabwé, Coordonnatrice humanitaire et Représentante Résidente du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), a réaffirmé l'accompagnement de l'agence onusienne pour aider le Mali à atteindre les objectifs fixés.

Pour elle, il est important de rappeler ce qu'est le développement durable qui représente « ... la convergence harmonieuse de trois éléments qui sont au cœur de nos sociétés : la dimension sociale, l'économie et l'environnement. Le développement durable est donc un développement qui inclut toutes les couches sociales, une économie dynamique qui partage équitablement les fruits du travail et enfin, un développement qui préserve son environnement et limite les changements climatiques dans un processus inclusif et participatif ».