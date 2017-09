Congo-Brazzaville: Immigration - Le pays, le Rwanda et le HCR à nouveau sur la question des réfugiés

Actuellement, plus de dix mille réfugiés rwandais vivent au Congo où la plupart d'entre eux sont arrivés en 1996 et 1997. Compte tenu de l'évolution de la situation au Rwanda, ce pays associé au Congo et au HCR avait décidé de mettre un terme à leur statut et encourager leur retour au bercail.

Une délégation du gouvernement rwandais est arrivée à Brazzaville pour la circonstance, a-t-on appris sans plus de précisions. Au cours de leur réunion, les trois parties s'attèleront à faire le point sur la situation de réfugiés rwandais au Congo, évaluer les conditions de leur retour et réintégration dans le pays d'origine, en vue de définir les stratégies à mettre en œuvre par chaque partie dans la perspective de la cessation prévue à la fin de cette année.

A quelques semaines de la fin du statut de réfugiés rwandais au Congo, les gouvernements de ces deux pays et le Haut-commissariat des Nations unies aux réfugiés (HCR) se réunissent les 26 et 27 septembre à Brazzaville, afin d'étudier les modalités de mise en œuvre de cette clause de cessation.

